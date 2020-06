Kleinod in Niederkirchen : Bibelgarten soll auch Wildbienen anlocken

Niederkirchen Der Bibelgarten in Niederkirchen hat runden Geburtstag – gefeiert wird allerdings erst im kommenden Jahr.

Seit zehn Jahren wird der biblisch-christliche Garten an der Margarethenkirche in Niederkirchen gehegt und gepflegt: Er wächst, blüht und gedeiht. Zumindest in den warmen Monaten. Doch eine Feier zum runden Geburtstag muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. „Diese wird im kommenden Jahr nachgeholt. Schließlich ist unser Garten im Saarland einmalig“, sagt Pfarrer Stefan Werner. Gemeinsam mit Jugendlichen hatte er die Idee zum Garten: Zunächst legten sie einen Teich am Gotteshaus an. Daraus entstand, Schritt für Schritt, der Bibelgarten.