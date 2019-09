Vollsperrung A 8 : Ab Samstag Vollsperrung der A 8 bei Spiesen

Neunkirchen Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) Asphaltschäden auf zwei Brücken im Zuge der A 8 im Bereich der Anschlussstelle Neunkirchen-Spiesen beseitigen.

Begonnen werden die Arbeiten am Samstag ab 8 Uhr auf dem Anschlussstellenbauwerk in Fahrtrichtung Luxemburg. Für die Dauer der Arbeiten werden Überhol- und Normalspur gesperrt. Der Verkehr wird über den Verflechtungsstreifen der AS Neunkirchen-Spiesen am Baufeld entlang zur Hauptfahrbahn der A 8 zurückgeführt. In Fahrtrichtung Zweibrücken beginnen die Arbeiten am Samstag gegen 16 Uhr. Die Richtungsfahrbahn der A 8 zwischen den AS Neunkirchen-Spiesen und Neunkirchen-Oberstadt muss hierzu voll gesperrt werden, teilt das LfS mit. Der Verkehr in Fahrtrichtung Zweibrücken wird über die B 41, die L 124-Westspange, L 243-Spieser Straße, L 285-Hermannstraße, L 114-Zweibrücker Straße und die Anschlussstelle Neunkirchen-Oberstadt zurück zur A 8 umgeleitet.