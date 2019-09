Diakonie Neunkirchen : Das Herz der „Wärmestubb“

Brigitte Kuhar und Sozialarbeiter Philippe Adelhardt. Kuhar arbeitet seit 17 Jahren ehrenamtlich in der Wärmestubb. Nun ist sie für den deutschen Engagementpreis nominiert. Foto: Anja Kernig

Neunkirchen Brigitte Kuhar ist für den deutschen Engagementpreis 2019 nominiert. Sie hofft auf vielen Stimmen aus dem Kreis.

„Mir haben die Tränen in den Augen gestanden.“ Brigitte Kuhar kann sich noch gut erinnern an den Tag, als sie das erste Mal in die Wärmestube kam und mit dem Elend dieser „armen Menschen“ konfrontiert wurde. Das ist 17 Jahre her. Damals wurden dringend Helfer gesucht, um nicht schließen zu müssen, erzählt die 76-jährige Neunkircherin, die 2017 von der Hospitalstraße mit hierher ins Haus der Diakonie zog. Längst ist Brigitte Kuhar das Gesicht der Wärmestube. Im Februar wurde ihr der Ehrenamtspreis der Evangelischen Kirche und der Diakonie an der Saar verliehen – im Bereich „Sozial-diakonisches Engagement“. Aber dabei wolle man es längst nicht bewenden lassen, betonte Udo Blank, Geschäftsführer der Diakonie Saar, gestern beim Pressetermin in der Bahnhofstraße. So ist die Mutter von sieben Kindern und 25-fache Großmutter jetzt auch für den deutschen Engagementpreis 2019 nominiert.

Dieser versteht sich als Dachpreis bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland. Über 700 Wettbewerbe und Preise gibt es bundesweit, sie alle können ihre Preisträger für den Deutschen Engagementpreis vorschlagen. Initiator und Träger ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Gefördert wird der Preis vom Bundes Familienministerium, der Deutschen Fernsehlotterie und der Stiftung Deutsche Bahn. Brigitte Kuhar hat jetzt die Chance, bei der Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin geehrt zu werden. Dort wird auch der mit 10 000 Euro dotierte Publikumspreis überreicht. An wen, darüber stimmen die Bürger bis 24. Oktober online ab: www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis .