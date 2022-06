An der Strecke : Trofeo: In Furpach tanzte am Donnerstag der Radsport-Bär (mit Bildergalerie)

Foto: Elke Jacobi 12 Bilder Eindrücke von der ersten Etappe der Trofeo in Furpach und Ludwigsthal

Furpach/Ludwigsthal Die Drei hatten einen Logenplatz. Katja und Andreas Hirt sowie Magrit Schmitt verfolgten die Radsportveranstaltung Trofeo ganz entspannt vom Balkon in der Furpacher Straße in Ludwigsthal aus. Zweite Runde, schnell in die Pfeife getrötet und wieder Pause bis Runde drei.

Vereinzelt hatten sich hier am Donnerstag Grüppchen zusammengefunden, um der international besetzten Veranstaltung zu folgen. Ganz anders nebenan in Furpach. Im Straßenpendant, der Ludwigsthaler Straße, tanzte am frühen Abend der Bär. Auf dem Arnold-Spengler-Platz gab es Erfrischungen, Kaffee und Kuchen bereits seit den Nachmittagsstunden. Doch da war der Zuspruch erst einmal zurückhaltend, die Menge hielt ihren Platz in der mittlerweile trotz der späten Stunde recht brütenden Sonne entlang der Absperrungen. Unter ihnen auch die Furpacher Christine, Natascha und Alexander Röhlinger. Bereits seit 16 Uhr, so erzählten sie der SZ, waren sie hier. „Wir dachten, das geht schon früher los“, sagt Christine Röhlinger. Das frühe Dortsein machte aber nix: So gab es erst mal Kaffee und Kuchen. Gegen 17 Uhr sicherten sie sich dann Plätze in der ersten Reihe. Radsportfan ist die Familie eigentlich nicht. „Aber wenn in Furpach schon mal sowas los ist, dann geht man als Furpacher auch hin“, waren sie sich einig.