Neue Projektreihe : Schulfamilie engagiert sich für die Ukraine

Neunkirchen Das Kaufmännische Berufsbildungszentrum Neunkirchen (KBBZ) hat eine neue soziale Projektreihe initiiert, bei der eine Förderung sowohl in materieller als auch immaterieller Form erfolgt. Die Leitung hat die stellvertretende Schulleiterin Elisabeth Karakus.

Zum Auftakt setzten sich alle Beteiligten mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine auseinander, wie die Schule weiter schreibt. Im Zuge dessen thematisierten die Religionslehrer der Schule in einer separaten Unterrichtsreihe das Ganze und motivierten die Schüler, sich mittels stillem Gebet mit den Menschen in der Ukraine zu verbinden.