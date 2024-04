Warnung über App wegen Rauch über City Großbrand in Ottweiler am Bahnhof – Produktionshalle steht in Flammen (mit Fotostrecke)

Zwei Drehleitern seien im Einsatz, um besser an den Brandherd zu gelangen. In erster Linie werde von dort aus mit Schaum gelöscht. Gleichzeitig soll es schwierig gewesen sein, Wasser an die Halle zu bekommen. Über einen längeren Weg habe es via Schläuche beigeschafft werden müssen. Dabei zapften die Wehren auch die ebenfalls nahe gelegene Blies an.