Neunkirchen So werden kleine Träume wahr

Der Umgang mit den Ponys stärkt sie nicht nur in ihrem Selbstbewusstsein. Die feinfühligen Tiere reagieren auch sensibel auf das Handeln der Kinder und schulen so deren soziale Fähigkeiten. Auch das Gefühl für Verantwortung wird durch den Umgang mit den Tieren gestärkt. Die Kinder können sich in der Gruppe körperlich betätigen, sozial und emotional interagieren und dabei jede Menge Spaß haben.