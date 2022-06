Boa Constrictor : Auf offener Straße: Polizei stellt Riesenschlange in Neunkirchen sicher

Polizei stellt Boa Constrictor sicher. (Symbolbild) Foto: dpa/Axel Heimken

Neunkirchen Sie würgt ihre Opfer zu Tode und verschlingt sie dann. Solch eine in Südamerika beheimatete Schlange tauchte in Neunkirchen auf. Was mit dem Tier geschah.

Ungewöhnlich tierischer Fund in Neunkirchen: Dort hat die Polizei eine Würgeschlange sichergestellt. Diese Boa Constrictor war mitten auf der Straße aufgetaucht und hatte bei Passanten für Aufregung gesorgt.

Wie ein Polizeisprecher meldet, soll es sich bei der Riesenschlange um ein Jungtier handeln. Allerdings habe dieses Exemplar schon mindestens einen Meter gemessen. Ausgewachsene Schlangen dieser Art erreichen nach Wissenschaftlerangaben bis zu vier Metern.

Allerdings ist die Boa für hiesige Breitengrade eher ein exotischer Zeitgenosse. Üblicherweise kommt sie in Südamerika vor. Hier auftauchende Exemplare stammen meist aus dem Import und leben in entsprechenden Terrarien, nicht in freier Wildbahn.

Wem dieses in der innerstädtischen Willi-Graf-Straße gefundene, auch als Abgottschlange bezeichnete Tier gehört, ist bisher unklar. Der Alarm erreichte die Ermittler am Dienstag, 7. Juni, gegen 20 Uhr. Da kroch die Schlange vor dem Eingang eines Hauses. Dort sollen alle völlig überrascht gewesen sein, als sie sich davor wandte.

Der Besitz ist in Deutschland nicht an gesetzliche Auflagen wie beispielsweise an eine behördliche Erlaubnis geknüpft. Das sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Das heble Einfuhrkontrollen indes nicht aus.

Die Boa Constrictor erlegt ihre Beute, indem sie diese würgt. Sie schlingt sich um das Opfer, bis dieses an Kreislaufversagen zugrunde geht. Dieser Todeskampf kann sich bis zu einer Viertelstunde hinziehen.

Nun beginnt die Suche nach dem Besitzer der Neunkircher Würgeschlange. Zurzeit ist sie beim Tiernotruf untergebracht.