„Bubatzkarte“ Wo man im Landkreis Neunkirchen kiffen darf und wo nicht

So stellt man sich das vor: Gemütlich auf einer Wiese hocken, den Joint in der Hand und für eine Weile den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Aber Obacht! Wer von dieser Kiffer-Idylle träumt, der sollte sich vorher schlau machen. Denn auch, wenn seit 1. April der Konsum von Cannabis legalisiert wurde, 25 Gramm in getrockneter Form am Mann oder der Frau mitgeführt werden dürfen (im privaten Umfeld sind bis 50 Gramm getrocknet oder drei Pflanzen gestattet), so sieht das Legalisierungsgesetz doch eindeutige Abstandsregeln vor.