Ortsrat Furpach Ludwigsthal Kohlhof : Parkende Autos behindern Verkehrsfluss

Es wird in der Hauptstraße in Ludwigsthal mitunter eng, wenn auf beiden Seiten parkende Autos stehen. Foto: Heinz Bier

Furpach Ortsrat Furpach Ludwigsthal Kohlhof befasste sich mit der Verkehrssituation in der Hauptstraße. Am 9. Juni kommt die Trofeo nach Furpach.

Die Parksituation in der Hauptstraße in Ludwigsthal ist seit geraumer Zeit ein Ärgernis, für den ruhenden wie für den fahrenden Verkehr. Bis vor einigen Monaten konnten die Anwohner, wenn auch rechtswidrig, einen Teil des Bürgersteigs zum Parken nutzen, ohne dass sich irgendjemand daran störte. Die Fahrbahn war dadurch jedenfalls breit genug. Dann aber gab es Beschwerden beim Ordnungsamt, weil der Bürgersteig an einigen Stellen derart zugeparkt war, dass man mit einem Kinderwagen oder einem Rollator nicht mehr durchkam. Daraufhin musste das Ordnungsamt tätig werden und seither darf nur noch auf der Straße geparkt werden.

Mit der Folge, dass bei beidseitigem Parken die Müllabfuhr, oder im Ernstfall auch die Feuerwehr, kaum durchkommen.

Info Radrennen Trofeo rollt durch Furpach Trofeo Saarland Vorbericht Foto: Heiko Lehmann Ortsvorsteher Alexander Lehmann informiert, dass der Bereich Furpach, Kohlhof und Ludwigsthal am 9. Juni ein Streckenabschnitt und Etappenziel des Radrennens Saarland-Trofeo sein wird. Nach einem Rundkurs durch die drei Ortsteile wird der Arno-Spengler-Platz am ersten Tag Zielankunft des internationalen Junioren-Radrennens sein, teilt der Ortsvorsteher mit. Während der Veranstaltung werde es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, kündigt Lehmann vorsorglich an.

Der Ortsrat Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal sucht nach Lösungen und hatte sich dazu vor seiner Sitzung am Montag zu einem Ortstermin im Bereich Hauptstraße/Kasbruchstraße zu einem Ortstermin getroffen. Ortsvorsteher Alexander Lehmann von der SPD machte deutlich, dass die derzeitige Situation zwar der Rechtslage entspreche, aber zu Problemen führe und deshalb eine andere Möglichkeit gefunden werden müsse.

Holger Janes, der Leiter des städtischen Ordnungsamtes, verwies in der anschließenden Sitzung im Robinsondorf ebenfalls auf die Bestimmungen der StVO (Straßenverkehrsordnung), was beispielsweise die Mindestbreite eines Bürgersteigs oder der Fahrbahn betrifft. Unabhängig davon sehe er „keine Möglichkeit, das Parken auf dem Gehweg zu legalisieren“, deutete Janes an. Stattdessen schlug er vor, lediglich ein einseitiges Parken zu erlauben, sofern das mit den Bestimmungen der StVO vereinbar ist. Das soll nun geprüft werden. Nach Ansicht des stellvertretenden Ortsvorstehers Peter Pirrung, CDU, sollten alle Anlieger auch vorhandene Stellplätze nutzen, denn „das wäre auch schon eine große Hilfe“.

Wie zuvor schon in den drei anderen Neunkircher Ortsräten, ging es danach auch in dieser Sitzung um das städtische Bauprogramm, „das in Teilen auch schon in der Umsetzung ist“, wie Ortsvorsteher Lehmann anmerkte. Eine der wichtigsten Maßnahmen für den Bereich Furpach-Kohlhof-Ludwigsthal ist weiterhin die Neugestaltung des Arno-Spengler-Platzes als zentraler Veranstaltungsort in Furpach. Nach Vorarbeiten in den zuständigen Fachämtern und -abteilungen sowie einer Bürgerbeteiligung sei „die Planung angepasst worden“, erklärte Bauamtsleiter Jörg Wilhelm, „und jetzt warten wir auf die Bedarfszuweisung für eine Bezuschussung“.

Im Herbst wird die Stadt die Kanalerneuerung in der Hauptstraße mit dem dritten Bauabschnitt fortführen und im nächsten Jahr soll es dann mit dem zweiten Bauabschnitt der Kanalerneuerung im Kohlhofweg weitergehen, kündigte Wilhelm an.

Für den möglichen Neubau eines gemeinsamen Feuerwehrgerätehauses für die Löschbezirke Furpach und Ludwigsthal liegen zwischenzeitlich Angebote vor, erklärte Salvatore Radio, der Leiter der Abteilung für Gebäudewirtschaft, die weitere Vorgehensweise stehe aber noch nicht fest.

In der Grundschule Furpach, so Radio weiter, beginnen in den Sommerferien die Arbeiten zur Umsetzung des Digitalpakts und mit dem Abschluss rechnet er in den Sommerferien. „Wir sind aber bemüht, den Schulbetrieb nicht zu behindern“, versicherte der Hochbauchef.