Feuerwehr informiert : Jetzt heißt es feiern bei der Feuerwehr Furpach

Ein Blick in die Historie 75 Jahre Feuerwehr Furpach. Foto: Archiv Löschbezirk Furpach

Furpach Der im Frühjahr 1947 gegründete Löschbezirk Furpach der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen wird in diesem Jahr 75 Jahre alt und ist damit die jüngste der sieben Feuerwehreinheiten in der Kreisstadt.

Mit einem kleinen Festkommers mit geladenen Vertretern aus Politik, Feuerwehrwesen und den Furpacher Vereinen beging der Löschbezirk bereits Ende Mai sein 75. Gründungsjubiläum. Mit ihrem traditionellen Feuerwehrfest vom Freitag, 10. Juni, bis zum Sonntag, 12. Juni, möchte die Furpacher Feuerwehr ihren 75. Geburtstag nun auch mit der ganzen Bevölkerung am Gerätehaus im Volkerstal feiern.

Zum Festkommers des Löschbezirks Furpach erwiesen fast 150 geladene Gäste dem Jubiläum im Kirchsaal des Martin-Luther-Hauses die Ehre. In die lange Liste der Ehrengäste reiten sich neben Oberbürgermeister Jörg Aumann und der Neunkircher Wehrführung um Stefan Enderlein der Innenstaatssekretär Torsten Lang, Landrat Sören Meng, Landesbrandinspekteur Timo Meyer und Claus Kürsteiner als Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes neben Abgeordneten von Landtag bis Ortsrat und Abordnungen der Furpacher Vereine ein, wie die Feuerwehr weiter mitteilt. In ihren Grußworten betonten die Gäste unisono die enorme Bedeutung des Feuerwehrehrenamtes für die Gesellschaft, blickten in Schlaglichtern auf die zurückliegenden 75 Jahre Feuerwehr in Furpach zurück und bedankten sich vor allem bei den Angehörigen des Löschbezirks Furpach für ihren unermüdlichen Einsatz für die Sicherheit der Einwohner Neunkirchens.

Nach dem offiziellen Teil der Jubiläumsfeier mit dem Festkommers öffnet der Löschbezirk Furpach wie schon seit vielen Jahren und zuletzt 2019 seine Türen und Tore, um mit der Bevölkerung sein traditionelles Feuerwehrfest und in diesem Rahmen auch sein Jubiläum zu feiern. Den Auftakt des Feuerwehrfestes bildet am Freitagabend, 10. Juni, um 18 Uhr der Fassbieranstich mit dem Zweiten Beigeordneten Thomas Hans, bevor B4 Music ab 20 Uhr zum Oldie- und Schlagerabend aufspielen. In den Samstag startet das Furpacher Feuerwehrfest mit der auch schon zur Tradition gewordenen hausgemachten Erbsensuppe ab 12 Uhr, bevor sich ab 15 Uhr die Angehörigen der Alterswehr im Landkreis Neunkirchen treffen. Auch am Samstagabend gibt es wieder Live-Musik mit B4 Music – dann aber mit Rock- und Partyhits. Wie auch Freitagabend hat am Samstag die Feuerwehr-Cocktailbar geöffnet.