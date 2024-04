Weißer Sonntag St. Marien Neunkirchen Der große Tag der Erstkommunion

Ein bisschen aufgeregt waren sie, das sah man den 15 Jungen und Mädchen an, die mit Pfarrer Bernd Seibel am Sonntagmorgen vor der Pfarrkirche St. Marien in Neunkirchen auf den gemeinsamen Einzug in das Gotteshaus warteten. Schließlich war es ihr Tag, ihre Erstkommunion, die sie gemeinsam mit ihren Familien feierten. Auch für Pfarrer Seibel war es eine Premiere: Es war die erste Erst-Kommunionfeier, die er als neuer Seelsorger der Pfarrei St. Marien zelebrierte.