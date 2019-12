Fußball : Trainerkarussell dreht sich in der Saarlandliga

Steinbach/Hangard Trainer-Trio verlässt die FSG Ottweiler/Steinbach, Tunji verlässt Hangard

Beim Fußball-Saarlandligisten FSG Ottweiler/Steinbach wird es nach dieser Saison eine Rundumerneuerung auf der Trainerbank geben. Alle drei verantwortlichen Übungsleiter werden den Verein verlassen. Wenige Tage vor dem letzten Punktspiel des Jahres gegen Reimsbach hat Stephan Schock den Vorstand informiert, dass er seine Trainertätigkeit nach dieser Spielzeit beenden wird. Der 49-Jährige hatte bei der FSG 2017 die Nachfolge von Kai Decker angetreten und ist in der dritten Saison in Steinbach Trainer. Schock wird weiterhin im Trainergeschäft bleiben, konkrete Vorstellungen von seiner sportlichen Zukunft hat er aber noch nicht.

Zuvor hatte bereits sein Tandempartner Frank Backes angekündigt, dass er mit Ende dieser Spielzeit in Steinbach aufhören und in der neuen Saison die SF Güdesweiler übernehmen wird. Backes und Schock sind seit Beginn dieser Spielzeit gemeinsam für die Saarlandligamannschaft der FSG verantwortlich. Schließlich hat auch Torwarttrainer Jörg („Balou“) Martin bekanntgegeben, dass er den TuS Steinbach nach neun Jahren verlassen wird. Auch beim Verbandsligisten Sportvereinigung Hangard wird es einen Wechsel auf der Trainerbank geben. Wie der Verein mitgeteilt hat, wird Adetunji Adeyemi seine Trainertätigkeit nach vier Jahren mit Ablauf dieser Saison beenden. Wie Svgg-Vorsitzender Martin Bölk angekündigt hat, will der Verein noch in diesem Jahr einen Nachfolger präsentieren.