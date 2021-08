Stadt Neunkirchen meldet : Erste Luftreinigungsgeräte für Schulen sind da

Bürgermeisterin Lisa Hensler und Oberbürgermeister Jörg Aumann mit einem der neuen Luftfilter Foto: Alavanda/Stadt Neunkirchen

Neunkirchen Die Kreisstadt Neunkirchen hat am Montag, 30. August, die ersten 76 Luftreinigungsgeräte für die Schulen und Kitas geliefert bekommen. Die Geräte werden nun in den Bildungseinrichtungen eingebaut, wie es in einer Mitteilung weiter heißt.

Insgesamt hat die Stadt 150 Geräte bestellt. Die Stadt geht derzeit davon aus, dass die restlichen 74 Geräte in den kommenden Wochen geliefert werden.

„Die Luftreinigungsgeräte tragen dazu bei, die Kinder unserer Stadt vor einer Infektion zu schützen. Aber: Lüften bleibt auch dann die wichtigste Maßnahme. Der Stadtrat hat der Beschaffung der Geräte zügig zugestimmt, nach dem die Landesregierung die Förderbedingungen erleichtert hat“, sagt Oberbürgermeister Jörg Aumann laut Pressemitteilung.

„Bestellt wurden die Geräte umgehend nach dem Ratsbeschluss. Schnelligkeit war hier ganz wichtig, denn Luftreiniger sind derzeit ein gefragtes Gut“, sagt Bürgermeisterin Lisa Hensler.