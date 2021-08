Stadt Neunkirchen verteilt Zuschüsse : Schecks unterstützen Arbeit der Sportvereine

Die Stadt Neunkirchen hat Schecks an die Vertreter der Vereine verteilt. Foto: Neufang-Hartmuth/Kreisstadt Neunkirchen

Kreis Neunkirchen Stadt und Sportverband verteilen in einer kleinen Feierstunde rund 120 000 Euro. Das Geld ist für Modernisierungen vorgesehen.

Die Stadt Neunkirchen unterstützt ihre Sportvereine.Trotz knapper Kassen, so heißt es in einer Pressemitteilung, werden im städtischen Haushalt Mittel in Höhe von 100 000 Euro zur Verfügung gestellt.