Blaulicht Neunkirchen : In Schlangenlinien auf der A 8 unterwegs

Neunkirchen Der 31-jährige Fahrer war erheblich alkoholisiert .

(red) Am späten Samstagnachmittag (21. August) meldeten Verkehrsteilnehmer einen braunen Hyundai auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Luxemburg in Höhe des Kreuz Neunkirchens, der in erheblichen Schlangenlinien fuhr. Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Homburg und Neunkirchen stellten den Hyundai im Bereich der Anschlussstelle Elversberg. Der 31-jährige Fahrer war erheblich alkoholisiert und wurde zur Blutprobe nach Neunkirchen mitgenommen. Bislang ist unklar, ob der Fahrer auf seinem Fahrweg zwischen Homburg und der A8 Anschlussstelle Elversberg möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder Sachschäden verursacht hat, heißt es im Polizeibericht weiter. Mögliche Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neunkirchen zu melden: Tel. (06821) 203-0.