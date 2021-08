Fußball-Saarlandliga : Zwei harte Nüsse für die Borussia

Neunkirchen Fußball-Saarlandligist Neunkirchen muss am Freitag zum Spitzenreiter Auersmacher. Eine Woche später wartet mit Saar 05 die nächste hohe Hürde. Dazwischen ist noch der Pokal.

Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen hat gleich zwei schwere Aufgaben in der Liga vor der Brust: An diesem Freitag um 19 Uhr ist das Team von Trainer Björn Klos beim Spitzenreiter SV Auersmacher zu Gast. Das nächste Heimspiel bestreiten die Hüttenstädter am Samstag, 28. August gegen den Tabellenzweiten SV Saar 05 Saarbrücken, der genau wie Auersmacher zehn Punkte aus vier Partien holte. Zwischen den beiden Begegnungen ist Neunkirchen noch am Mittwoch, 25. August, im Pokal bei Kreisligist SV Bexbach zu Gast.