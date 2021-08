Land fördert Sanierungen : Zuschüsse für Bürgerhaus Mondorf und Jugendclub Büschfeld

Das Bürgerhaus Mondorf wurde wegen Sicherheitsmängeln von der Stadt vorübergehend geschlossen. Foto: Barbara Scherer

Mondorf/Büschfeld Für die Sanierung des Bürgerhauses in Mondorf in der Kreisstadt Merzig und der Elektroanlage des Jugendclubs in Büschfeld in Wadern hat das Umweltministerium jetzt Landesunterstützung in Höhe von rund 18 000 Euro bereitgestellt.

Die Maßnahmen können im Rahmen der Förderrichtlinie „Agentur Ländlicher Raum“ sowie des Sonderförderprogramms „Ländliche Entwicklung“ unterstützt werden, heißt es in einer Mitteilung der SPD-Fraktion im Landtag.

Die SPD-Abgeordnete Martina Holzner aus Brotdorf begrüßt darin die Unterstützung des Landes und lobt die „tollen Projektvorhaben“ in ihrem Kreis: „Die Investitionen des Umweltministeriums in das Bürgerhaus in Mondorf und die Elektroanlage in Büschfeld sind wichtige Hilfen für die Städte Wadern und Merzig.“

Nach einem Gespräch von Holzner mit Heimatminister Reinhold Jost unterstreicht dieser noch einmal, wie wichtig es ist, den ländlichen Raum mitzunehmen und aktiv zu gestalten: „Die Förderung von Dorfgemeinschaftshäusern und Jugendzentren stärkt nicht nur die Gemeinschaft und erhöht die Lebensqualität, sondern verhindert im besten Fall auch den Wegzug der Menschen“, betont er, und weiter: „Wir wollen Impulse für eine moderne Infrastruktur und damit für zukunftsfähige Dörfer setzen. Umso schöner ist, wenn man merkt, dass die Menschen selbst mit anpacken wollen.“

Für die anstehenden Sanierungsarbeiten des Bürgerhauses Mondorf werden die Bürgerinnen und Bürger das Gebäude in Eigenregie sanieren. Dafür erhält die Stadt Merzig rund 8600 Euro Förderung aus dem Hause Jost.

Der restliche Betrag geht in den Hochwald: Im Jugendclub Büschfeld muss die Elektroanlage saniert werden, da diese in ihrem jetzigen Zustand nicht mehr nutzbar ist. Der Jugendclub stellt für die örtliche und überörtliche Jugend einen öffentlichen Treffpunkt zum gemeinsamen Austausch sowie gemeinsame Aktivitäten dar.