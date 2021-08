Schulanfang in Neunkirchen : 4600 iPads startklar für das neue Schuljahr

Schulanfang in Neunkirchen

Die Schul-IT mit ihren Experten kümmerten sich in den Sommerferien um das sogenannte Hosting der iPads, die nun starklar für den Schulbeginn sind. In diesen Tagen zeigten sie Landrat Sören Meng (Mitte) das Ergebnis. Foto: Jasmin Alt

Neunkirchen Neue Abteilung des Landkreises Neunkirchen kümmert sich um digitale Betreuung der Kreisschulen.

Der Landkreis Neunkirchen hat einen neuen Verwaltungsbereich mit dem Titel „Schul IT“ eingerichtet, der sich ausschließlich um die IT der Schulen kümmert.

„Die Digitalisierung in den Schulen hat in der Homeschooling-Phase einen rasanten Fortschritt gemacht“, sagt dazu Landrat Sören Meng: „Dank Investitionsprogrammen auf Bundes- und Landesebene konnten wir 4000 iPads neu anschaffen.“ Wichtig sei nun, dass die neuen Geräte auch langfristig gewartet werden. Meng: „Daher haben wir unsere Schul IT geschaffen.“