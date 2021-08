Baustelle : Sperrung zwischen Neunkirchen und Bayrisch Kohlhof

ARCHIV - 18.07.2019, Borna: Ein Schild weist auf eine Baustelle hin. (zu dpa «Viele Baustellen 2021 in Hessen») Foto: Jan Woitas/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Jan Woitas

Neunkirchen Autofahrer müssen sich auf Umleitung und Verzögerungen einstellen. Die Bauarbeiten sollen bis Ende des Jahres dauern.

In diesem Monat erneuert der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) die Fahrbahn der L 113 und L 114 von der Hermannstraße (L 285) in Neunkirchen bis nach Bayrisch Kohlhof. Die Baumaßnahme wird in 16 Bauabschnitten auf einer Länge von insgesamt 4,8 Kilometern erfolgen, wie der LfS weiter mitteilt.