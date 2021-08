Das Obstjahr 2020 : Die Mirabelle kommt groß raus

Mirabellen in voller Pracht an einem Baum. Das Obstjahr fällt im Kreis Neunkirchen je nach Lage unterschiedlich aus. Foto: picture alliance / dpa/Bernd Weiabrod

Neunkirchen Umfrage unter Obst- und Gartenbauern im Kreis Neunkirchen: In Eppelborn und Wiebelskirhen sieht es mit Obst nicht so gut aus, in Münchwies gibt es genug davon. Dafür aber andere Probleme.