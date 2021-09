Blaulicht Neunkirchen : Fensterscheibe an Secondhand-Laden eingeschlagen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Neunkirchen Am Sonntag, 12. September, gegen 23.30 Uhr ist am Kindersecondhand-Geschäft Rumpelstilzchen in der Bahnhofstraße in Neunkirchen eine Fensterscheibe eingeschlagen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

