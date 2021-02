Fenster eingeschlagen : Einbruch in St. Ingberter Stadthalle

St. Ingbert Auch wenn laut Polizei nichts gestohlen wurde, verursachte der bisher unbekannte Einbrecher einen Schaden von rund 1000 Euro.

In der Nacht zu Dienstag, 2. Februar, ist es nach Angaben der Polizei zu einem Einbruch in die Stadthalle in St. Ingbert gekommen. Die Tat soll sich demnach zwischen Montagabend, 20.15 Uhr und Dienstagmorgen, 6.20 Uhr, ereignet haben. Hierbei begab sich ein bislang unbekannter Täter an die Stadthalle und verschaffte sich durch Aufhebeln des Rollladens und Zerstören der Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zu einem Arbeitsraum. Nach ersten Erkenntnissen sei jedoch nichts entwendet worden, wie die Polizei weiter mitteilt. Der entstandene Schaden wird von den Beamten auf etwa 1000 Euro geschätzt.