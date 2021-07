Corona-Zahlen vom 20. Juli : Landkreis meldet drei neue Corona-Fälle

Neunkirchen Neunkirchen hat für Montag, 19. Juli, drei neue Corona-Fälle gemeldet, davon zwei in Ottweiler und einer in Merchweiler.

Der Landkreis Neunkirchen hat für Montag, 19. Juli, drei neue Corona-Infketionen gemeldet. Sie ordenen sich Ottweiler (2) und Merchweiler (1) zu. Demnach sind aktuell 29 Menschen im Landkreis mit Covid-19 infiziert, 16 davon in Neunkirchen, 5 in Ottweiler, 3 in Illingen, 2 in Spiesen-Elversberg und jeweils 1 in Eppelborn, Merchweiler und Schiffweiler. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Kreis 5468 Menschen infiziert.