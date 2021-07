Polizei : Einbrecher scheitern an Terrassentür

Neunkirchen Die Polizei in Neunkirchen fahndet nach Unbekannten, die versucht haben, in ein Einfamilienhaus einzubrechen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Neunkirchen-Ludwigsthal einzubrechen. Dabei gingen die Täter laut Polizeiangaben die Terrassentür mit einem Hebelwerkzeug an, schafften es aber nicht, sie zu aufzubrechen.