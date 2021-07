Corona-Zahlen von Montag : Zwei neue Fälle von Corona

Merzig-Wadern Zwei neue Corona-Infektionen wurden im Kreis Merzig-Wadern registriert. Der Inzidenzwert steigt auf 16,5.

Am Montag wurden zwei neue Corona-Infektionen im Grünen Kreis registriert, teilt der Landkreis mit. Beide Personen wohnen in der Gemeinde Losheim am See. Ein Mensch aus Merzig gilt als geheilt. Somit sind derzeit 30 akute Corona-Fälle im Kreis bekannt. Diese verteilen sich wie folgt: Zwölft infizierte Personen leben in Merzig, neun in Mettlach, fünf in Losheim am See und vier in Perl.