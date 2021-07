Einstimmiger Beschluss : Neue Kita-Plätze im alten Krankenhaus

Im ehemaligen St. Josef-Krankenhaus in Losheim sollen ab Oktober vier neue Kita-Gruppen übergangsweise eingerichtet werden. Die Gemeinde spricht darüber jetzt mit dem Klinikträger Marienhaus GmbH. Foto: Ruppenthal

Losheim Gemeinde Losheim am See will nun doch übergangsweise Kita-Gruppen in ehemaliger Marienhaus-Klinik einrichten.