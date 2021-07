Nach Anpassung der Förderrichtlinien : CDU Beckingen beantragt Überprüfung von Luftfiltern

Beckingen Die CDU Beckingen begrüßt, dass Kitas und Schulen mit Luftfiltern ausgestattet werden sollen und prüft dessen Überprüfung.

Die CDU in Beckingen begrüßt es, dass Innenminister Klaus Bouillon, die Förderrichtlinien von Luftreinigungsgeräten angepasst hat. Dadurch werde nun die Ausstattung aller Räume, unabhängig davon, wie gut diese zu belüften sind, gefördert. Nicolas Adam, der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende, ruft daher die Verwaltung auf, den Einsatz von Luftfiltern in Grundschulen und Kitas in Beckingen zu prüfen. „Wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, um einen erneuten Wechsel- und Online-Unterricht im Herbst zu verhindern.“ Dieser gehe mit einer enormen Belastung für die Kinder, Schüler, Eltern, Erzieher und Lehrkräfte einher, wie Adam betont. Er verweist darüber hinaus auf Rufe aus der Wissenschaft, welche die Anschaffung von Luftreinigern empfehlen. „Das Lüftungskonzept stößt spätestens in den kalten Monaten an seine Grenzen. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen jetzt für den Herbst und Winter vorsorgen. Daher beantragen wir bei der Gemeinde Beckingen die Überprüfung des Einsatzes von Luftfiltern für Grundschulen und Kitas.“