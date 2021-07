Corona-Zahlen vom 17. und 18. Juli : Neunkirchen meldet drei neue Corona-Fälle

Neunkirchen Im Landkreis Neunkirchen gibt es am Samstag und Sonntag drei neue Corona-Infektionen, darunter auch einmal die Delta-Variante.

Über das Wochenende hat der Kreis Neunkirchen drei neue Corona-Fälle gemeldet, zwei am Samstag und einen am Sonntag – Stand 18. Juli, 17.30 Uhr. Demnach gibt es insgesamt 26 aktuelle Infektionen im Kreis, 16 in Neunkirchen, jeweils drei in Illingen und Ottweiler, zwei in Spiesen-Elversberg, jeweils einen in Eppelborn und Schiffweiler und keinen in Merchweiler. Unter den Neuinfektionen gibt es auch eine Delta-Variante, acht gab es genau davon bisher insgesamt.