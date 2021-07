Mountainbike-Debatte : Hochwaldgemeinden sollten zusammenarbeiten

Foto: Robby Lorenz

Die Mountainbike-Pläne in Weiskirchen waren umstritten, die Sorge um den Eingriff in den Lebensraum des Rotwilds ist durchaus berechtigt. Hier musste abgewogen werden. Und obwohl man es nie allen recht machen kann, macht das, was jetzt beschlossen wurde, es niemandem recht.