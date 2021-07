Autoscooter und Co. : Sommerkirmes mit Maske und Abstand

Die Merziger Sommerkirmes konnte dank eines speziellen Hygiene-Konzeptes durchgeführt werden und lockte am Wochenende einige Besucher an. Foto: Ruppenthal

Merzig An diesem Dienstag, 20. Juli, geht die Kirmes neben der Stadthalle in Merzig zu Ende. Am Wochenende war einiges los.