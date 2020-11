Alkoholisiert und aggressiv : Alkoholisierter Fahrer nur mit Taser zu bändigen

Neunkirchen Bei einer allgemeinen Streifenfahrt, so hat die Polizei jetzt mitgeteilt, wurden Polizisten am Samstagmorgen gegen 3 Uhr auf der Westspange in Neunkirchen auf ein Auto aufmerksam, das in Schlangenlinien und unangepasst langsam fuhr.

Die Beamten hielten das Fahrzeug an und nahmen bei dem 51-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Zudem entdeckten die Beamten eine leere Flasche Chantré auf dem Beifahrersitz.