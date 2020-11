Pandemie im Landkreis Neunkirchen : Rund 400 Personen im Kreis sind derzeit Corona-Positiv

(Symbolbild). Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Neunkirchen ist am Freitag erneut gestiegen. Doch auch mehrere Menschen konnten ihre Quaranäne wieder verlassen, da sie als geheilt gelten. Foto: dpa/Sven Hoppe

Landkreis Neunkirchen Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel im Vergleich zum Vortag leicht ab. Eine Entspannung der Lage ist jedoch noch nicht in Sicht.

Nur leichte Entspannung bei der Pandemielage im Kreis Neunkirchen. Am Freitagabend meldete die Kreisverwaltung 32 neue Fälle, in denen sich Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Am Tag zuvor waren es noch 50 Neuinfektionen.