Kurioser Einsatz für Polizei Neunkirchen : Fliegende Eier bei "Wahrheit oder Pflicht"-Spiel

Neunkirchen Nicht schlecht dürfte am Samstagnachmittag, 3. Oktober, eine Fußgängerin in Neunkirchen gestaunt haben, als sie in der Willi-Graf-Straße fliegenden Eiern ausweichen musste. Wie die Polizei Neunkirchen jetzt mitteilt, rief die 17-jährige Passantin die Beamten zu Hilfe.