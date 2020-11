Sicherheitspartnerschaft mit Neunkirchen : Kriminalpräventiver Rat für mehr Sicherheit

Neunkirchen/Saarbrücken Runder Tisch Sicherheitspartnerschaften: Innenminister und Neunkirchen setzen Schwerpunkte.

Nicht nur vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, aber auch in diesem Kontext wird die Notwendigkeit eines vernetzten Zusammenwirkens zwischen kommunalen Ordnungsdiensten und Polizei offensichtlich. Sicherheitsarbeit in einer vernetzten Welt, in der sich weltweite Problemstellungen – wie in der aktuellen Corona-Pandemie – schnell und massiv örtlich auswirken, muss vernetzt erfolgen; am besten in bewährten Zusammenarbeitsformen. Sicherheitsarbeit ist Teamarbeit, so der Minister.