Ortsrat Humes : Kindergarten und Martinsbrezeln

Auf der jüngsten Ortsratsitzung ging es vor allem um die Kita-Situation in Humes. Foto: Claudia Emmerich

Humes In Humes plant die Gemeinde einen Kindergarten-Neubau. Der Pfarrsaal soll jedoch weiter genutzt werden.

Die Kindergartensituation war laut Tagesordnung einziges Thema, mit dem sich der Ortsrat Humes unter der Regie von Karl Barrois in seiner jüngsten Sitzung auseinandersetzte. Der Ortsvorsteher informierte, dass nach elf Jahren – „dank Bürgermeister Andreas Feld, der sich da reingekniet hat“ – eine Vorlage existiere, die einen Kindergartenneubau vorsieht.

Die Planung, die Räumlichkeiten des Kindergartens an dem jetzigen Standort im Gebäude des Pfarrsaales zu sanieren, scheiterte nämlich an wirtschaftlichen Aspekten. Deshalb plant die Gemeinde einen Neubau des Kindergartens auf einem bereits gekauften Grundstück hinter dem Pfarrsaal Richtung Sportklause. Es sollen dort zwei Gruppen mit jeweils 25 Kindern untergebracht werden. Zusätzlich ist eine Krippengruppe mit elf Kindern vorgesehen. Das Abstimmungsergebnis war einstimmig.

Lothar Saar (SPD-Fraktionsvorsitzender) beantragte zusätzlich, dass der Bürgermeister darauf hingewiesen werden soll, dass der Pfarrsaal weiter für die Humeser Bevölkerung genutzt werden kann, weil dort beliebte Veranstaltungen wie Tanztee, Faschingsfeiern, Seniorentag, Theaterabende und Treffen des Müttervereins stattfinden. Barrois sprach, was die Kinderbetreuungssituation in Humes betrifft, von einem „Zeichen, dass es in der Humes nach vorne geht.“