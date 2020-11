Geld und Impfpass gestohlen : Einbruchsdiebstahl in der Bliesstraße in Neunkirchen

Neunkirchen Am vergangenen Freitag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienanwesen in der Bliesstraße in Neunkirchen eingebrochen und hat aus dem Schlafzimmer eine größere Menge Bargeld sowie einen Impfpass gestohlen.

Der Dieb hebelte laut Angaben der Polizei im rückwärtig gelegenen Garten ein Kellerfenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Anwesen. Nach der Tat verließ er das Anwesen über die Terrassentür. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr und 22 Uhr.