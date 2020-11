Gemeinderat Illingen : Dorfentwicklung Wustweiler nimmt weiter Fahrt auf

Illingen Vor ziemlich genau zwei Jahren hatte sich der Gemeinderat Illingen mit der Dorfentwicklung Wustweiler beschäftigt. Damals gab das Gremium grünes Licht für die vorbereitende Untersuchung zur Festlegung eines Sanierungsgebietes.

Ende 2020 meldet die Verwaltung Vollzug. So ist ein städtebaulicher Rahmenplan erarbeitet worden. Die öffentliche Auslegung startete am 19. August mit einer Bürgerinformationsveranstaltung und endete am 4. September. Die während dieser Zeit vorgebrachten Stellungnahmen der öffentlichen Aufgabenträger wurden geprüft. Betroffene hatten sich nicht gemeldet. Bei der Sitzung des Gemeinderates letzte Woche stimmten die Ratsmitglieder dem Entwurf der Satzung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes „Ortskern/Ortsdurchfahrt Wustweiler“ zu und sprachen sich für die Fortschreibung des Integrierten Dorfentwicklungskonzeptes aus.