Blaulicht : Fahrer fährt in Werschweiler alkoholisiert gegen Betonmauer

Foto: dpa/Friso Gentsch

Werschweiler Ein 70-jähriger Fahrer ist am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, mit seinem Auto gegen eine Grundstücksmauer aus Beton in der Straße Zum Erwesrech in Werschweiler gefahren.