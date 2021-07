Ortsrat Illingen : Steffeskirmes in Illingen in abgespeckter Form

Die Band Changes spielt am Samstagabend beim Steffesfeschd in Illingen. Foto: Changes

Illingen Mit einem Open-Air-Konzert und Fahrgeschäften für die Kinder steigt am Wochenende die Steffeskirmes in Illingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maria Boewen-Dörr

An diesem Wochenende (31. Juli/1. August) wird in Illingen das Steffesfeschd gefeiert. Die Mitglieder des Ortsrates sprachen sich bei der jüngsten Sitzung einstimmig dafür aus. Das Fest findet allerdings in abgespeckter Form statt. Fahrspaß mit einem Pressluftflieger und einem kleinen Riesenrad wird es für den Nachwuchs geben. Ein Eiswagen, eine Rostwurstbude und Verkaufsstände werden ebenfalls auf der Burgwiese verteilt vorhanden sein. Ein Biergarten soll zum Verweilen eingerichtet werden. Samstags gibt es sogar ein Open-Air-Konzert mit der Band Changes. Für das Open-Air-Konzert am Samstagabend um 19.30 Uhr stehen 190 Plätze bereit. Es können von Interessierten Tische oder Einzelplätze an Tischen über Ticket Regional gekauft werden (ein Tisch, besetzt mit acht Personen, kostet 30 Euro; ein Stehtisch für fünf Personen kostet 20 Euro, Einzelticket 5 Euro). Es finden selbstverständlich Einlasskontrollen statt. Ein negatives Testergebnis oder ein Impfnachweis sind Voraussetzung für den Besuch der Veranstaltung. Am Sonntagnachmittag wird im Biergarten ab 16 Uhr musikalische Unterhaltung durch einen Straßenmusiker angeboten.

Die Mitglieder des Ortsrates gaben einstimmig eine Empfehlung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Erweiterung Bestandswohnhaus Am Börrchen 8“ ab. Zuvor informierten sich die Kommunalpolitiker vor Ort über die geplante Baumaßnahme. Entsprochen wurde dem Antrag der SPD-Fraktion auf Durchführung von Reparaturarbeiten am Mauerwerk im Bereich des Burgvierecks. Der SPD-Fraktionssprecher, Michael Menges, bemängelte, dass in dem Bereich, in dem Kinder häufig spielen und klettern, durch wilden Pflanzenwuchs mehrere Steine locker wurden, was eine beträchtliche Unfallgefahr darstelle. Ortsvorsteher Wolfgang Scholl wird das Anliegen an die Verwaltung weiterleiten und darum bitten, dass entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.