Konzert : Sarah Lesch kommt zum Open Air nach Saarlouis

Saarlouis Sarah Lesch tritt mit ihrer Band in Saarlouis auf, genauer gesagt auf der Vauban Insel.

Sarah Lesch besucht am Donnerstag, 29. Juli, mit ihrer Band die Vauban Insel in Saarlouis. Sarah Lesch, geboren 1986 gehört mit ihren nun fünf Alben und zahlreichen Auszeichnungen zu den wichtigsten Protagonistinnen der neuen deutschen Liedermacherszene. Sie ist Preisträgerin des Troubadour Chansonpreises, des FM4 Protestsongcontests, des Preises der Hanns-Seidel-Stiftung (Songs an einem Sommerabend) sowie des Udo-Lindenberg-Hermann-Hesse-Panikpreises.

Das Besondere: Keine Selbsterhöhung, keine Moralisierung, sondern ein Sprechen von Mensch zu Mensch, wie es im Pressetext weiter heißt. In ihren Liedern fällt die Grenze zwischen Unterhaltung und Haltung. Nichts ist belanglos, alles ist wichtig. Selten werden die gesellschaftspolitischen Themen unserer Tage so umfassend auf den Punkt gebracht wie in ihren Texten. Charismatisch führt sie ihr Publikum auf Autobahnrastplätze, an schmutzige Küchentische oder in schummrige Kneipen, bringt den Saal zum Lachen, rührt zu Tränen und provoziert ganz wie nebenbei zu Haltung. „Eine der spannendsten Liedermacherinnen der Zeit, die mit Worten beissen, aber auch umarmen kann”, so wird sie oft beschrieben.