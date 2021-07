Ortsrat Hüttigweiler : Vandalismus an Hütten sorgt für Ärger

Immer wieder werden Müll und Unrat an der Schutzhütte auf dem Weiersbrunnenberg (hier ein Archivbild) hinterlassen. Foto: Guido Jost

Hüttigweiler Der Ortsrat Hüttigweiler sprach sich in seiner Sitzung für verstärkte Kontrollen an den Hütten am Weiersbrunnenberg und im Jungenwald aus.