Ursache noch ungeklärt : Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 21-Jähriger aus Schiffweiler ist am Freitagabend bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie es dem jungen Mann geht, darüber konnt die Polizei auf SZ-Anfrage bislang keine Auskunft geben. Der Unfall hatte sich in den Abendstunden am Freitag ereignet. Wie es von Seiten der Polizei heißt, war ein 64-Jähriger aus Illingen dabei, aus Fahrtrichtung Uchtelfangen kommen, it seinem Auto auf die L 265 in Richtung Illingen einzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad des 21-Jährigen, der in Richtung Steinertshaus unterwegs war. Der Motorradfahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit im Einsatz war neben der Feuerwehr Illingen unter anderem der in Saarbrücken stationierte Rettungshubschrauber. Die L 265 war für die Dauer der Unfallaufnahme über mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Gutachter ist derzeit mit der Klärung des genauen Unfallherganges betraut.