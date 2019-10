Mit Fantasie : Statt Kürbissen Rommelbooze schnitzen

An den Tischen vor der Dorfwaldhalle waren über 100 Kinder damit beschäftigt, die Rommele auszuhöhlen und Gesichter hinein zu schnitzen. Kräftig bei der Arbeit sind Nele, Dilara, Anouk und Leonard, der von seinem Vater Mirko unterstützt wird (von links nach rechts). . Foto: Benno Weiskircher

Von Hirzweiler Solidargemeinschaft pflegt altes Brauchtum mit Kindern.

„Wir schnitzen wieder Rommelbooze – wie früher.“ Unter diesem Motto hatte die Hirzweiler Solidargemeinschaft zum fünften Mal die Kinder zur Teilnahme aufgerufen. Der Termin am letzten Samstag im Oktober wurde ganz bewusst gewählt. „Das Schnitzen der Rommelbooze soll als alte Tradition losgelöst sein von Halloween“, erklärte Ralf Fischer.

Die Halloween-Nacht kam erst vor knapp 30 Jahren nach Deutschland und wird in der Nacht vor Allerheiligen gefeiert. Das Rommelboozeschnitzen hat eine viel ältere Geschichte. Es wurde von der Solidargemeinschaft vor fünf Jahren wieder ins Leben gerufen und seitdem intensiv gepflegt. Der Andrang war am Samstagnachmittag so groß, dass der Vorsitzende nach kurzer Zeit verkünden konnte: „100 Rommele senn fort.“ Und auch die von Reinhard Schöneberger zusätzlichen zur Verfügung gestellten sechs Rommele (Runkelrüben) fanden bei den Mädchen und Buben glückliche Abnehmer. Die Rüben wurden vom Veranstalter kostenlos zur Verfügung gestellt.