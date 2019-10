SPD Illingen : Illinger SPD schmerzt Christs Rückzug

Illingen Bei den Kommunalwahlen im Mai war der Sozialdemokrat gegen Armin König angetreten um das Amt des Bürgermeisters. Und hatte respektabel abgeschnitten.

Kein Zerwürfnis, das beteuern alle Seiten. Aber Michael Christ, 41, hat einen überaus klaren Schnitt gemacht und ist aus der SPD ausgetreten. Auch das Mandat im Ortsrat hat er niedergelegt. „Politisch bin ich somit nicht mehr aktiv“, bestätigt der Mann gegenüber der SZ, der im Frühling so etwas wie ein Senkrechtstarter und Hoffnungsträger für die Illinger Sozialdemokraten war. Denn Christ hatte im Mai bei den Kommunalwahlen im Rennen um den Posten des Verwaltungschefs der Gemeinde 43,9 Prozent der Stimmen eingefahren. Guido Jost, SPD-Fraktionssprecher im Illinger Gemeinerat, hatte seinerzeit anerkennend gesagt, dies sei „das beste Ergebnis bisher für uns“ gewesen.

Schließlich hatte es Christ mit dem Illinger Dauer-Bürgermeister Armin König zu tun, der sein Amt zwar verteidigte, aber mit Einbußen bei der Zustimmung durch die Wählerschaft. Christ hatte damals gegenüber der SZ erklärt, er werde sich weiter im Illinger Ortsrat engagieren. Und natürlich wäre er für die Partei mit seinem guten Ergebnis eine Option für die nächste Bürgermeisterwahl gewesen, die aufgrund Königs Alter spätestens in sechs Jahren stattfinden wird. Daraus wird jetzt nichts. Christ erklärt die Wendung so: „Zu diesem Schritt haben mich private Gründe bewogen. Ich habe nach der nicht gewonnenen Wahl die Prioritäten in meinem Leben neu gesetzt.“ Er konzentriere sich jetzt ausschließlich auf seinen Beruf (Lehrer), den Sport und gewinne durch den Schritt wieder mehr Zeit für seine Kinder.