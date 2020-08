Später fertig als erhofft : Baustelle L 141 noch bis Mitte Spetember

Welschbach Welschbacher Ortsratsmitglieder trafen sich zur ersten Sitzung seit April.

Lange diskutierten die Mitglieder des Welschbacher Ortsrates über die Sanierungsmaßnahme der L 141. Konkret ging es um die Parksituation im Baustellenbereich und um die Erreichbarkeit von Geschäften in den angrenzenden Orten, was auch Bürgerinnen und Bürger bewegte, die der Sitzung beizuwohnen.

Gedanken machten sich die Ortsratsmitglieder unter der Federführung von Ortsvorsteher Christian Petry über die Verkehrsberuhigung an den Ortseingängen nach dem Abschluss der Sanierung der L 141. Für den Ortseingang von Stennweiler, Mainzweiler, Ottweiler kommend vor der Einfahrt zum Industriegebiet „Rechwies“ favorisierten die Mitglieder eine optische Trennung mit Mittelinseln auf der Fahrbahn. Petry machte darauf aufmerksam, dass hier viele Wanderer die Straße überqueren, die man sicher über die Straße bringen möchte. Auf dem angrenzenden Parkplatz liegt der Startpunkt für die beliebten Premiumwanderwege „Nach der Schicht“ und „Rund ums liebe Vieh.“ Die Einfahrt zum Illinger Ortsteil Welschbach von Hirzweiler und Hüttigweiler kommend, soll im Bereich der katholischen Kirche St. Laurentius ebenfalls mit einer Mittelinsel als verkehrsberuhigende Maßnahme ausgebaut werden. In Sachen Dorfentwicklungskonzept waren sich die Ortsratsmitglieder einig, dass das Konzept, das bereits vor 20 Jahren entwickelt wurde, fortgeführt wird. Speziell werde man sich dem Thema „Rosendorf Welschbach“ widmen. Der Schwerpunkt liege in der Dorfmitte vom Schulhof bis zur Querstraße. Die Firma Kernplan GmbH werde beauftragt, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten, informierte Petry. Gesprochen wurde über das Bebauungsplanverfahren „Ende Rothöllstraße 2.“ Konkret geht es hier um die Weiterentwicklung der Fläche, die laut Empfehlung der Ortsratsmitglieder bis zur Karlstraße erweitert und mit einem Wendehammer ausgebaut werden soll. Eine Wohnbebauung ist nicht vorgesehen.