Mal-Kurs : Den Scherenschnitt mochten alle am liebsten

Den Scherenschnitt mochten alle am liebsten

Malen zu Corona-Zeiten in der Volkshochschule Illingen. Foto: Gudrun Schwaibold

Wustweiler Drei VHS-Malkurse in Illingen mit Gudrun Schwaibold waren ausgebucht. Und es gab noch Interesse für mehr.

Der Kreativität und Fantasie waren keine Grenzen gesetzt beim Ferienmalworkshop, der in den Räumlichkeiten der Volkshochschule unter der Leitung von Gudrun Schwaibold stattfand. Jeder einzelne Teilnehmer bekam eine ausführliche und individuelle Beratung durch die Kursleiterin, die zu Beginn des Workshops gemeinsam mit den Kindern Motive aussuchte, wobei sie großen Wert auf die eigene Fantasie der Teilnehmer legte.

Schritt für Schritt entstanden durch kindgerechte Konzepte richtig schöne Gemälde. Die Kinder erlernten während der zweitägigen Veranstaltung einfache Grundregeln für den Bildaufbau und die Bildgestaltung. Sie bemalten einen Keilrahmen mit Acrylfarbe, machten Bekanntschaft mit der Maltechnik „Lavieren“, bei der Farbe in einer sehr dünnen Konsistenz aufgebracht wird. „Dadurch erreicht man eine durchscheinende Farbfläche“, erklärt die Kursleiterin.

Beliebt bei den Teilnehmern war die Technik „Scherenschnitt“, bei der viele kreative Figuren von den Kindern ausgeschnitten wurden. Fantasievolle Kunstwerke entstanden durch Drucktechnik. „Alles was die Kinder mitbringen mussten, war die Freude an der Kunst die Lust, sich kreativ mit Farben auseinanderzusetzen“, fasste Gudrun Schwaibold zusammen und zeigte sich beeindruckt, was die kleinen Schützlinge zauberten.