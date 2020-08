Ortsrat : Illtalhalle wird am 22. August eröffnet

Illtalhalle wird am 22. August eröffnet

Hüttigweiler Außerdem ging es im Ortsrat Hüttigweiler um die Entwicklung Zeisweilerhof.

Das Datum für die Neueröffnung der Illtalhalle steht fest. Wie Ortsvorsteher Guido Jost in der Ortsratssitzung mitteilte, findet die Feier am Samstag, 22. August, 14 Uhr, statt. Die ersten Einladungen wurden bereits verschickt. Wegen Corona ist die Anzahl der Gäste begrenzt. Jeder Teilnehmer muss sich im Vorfeld anmelden. Wenn zu den bereits verschickten Einladungen die Rückmeldungen da sind, werden gegebenenfalls weitere Einladungen versandt. Ein Tagesordnungspunkt war kurzfristig wieder von der Tagesordnung gestrichen worden: Nachdem es gegen die Ansiedlung eines Motorradclubs in der Hundshitt eine Unterschriftensammlung gegeben hatte, hatten die Vereinsmitglieder ihren Antrag zurückgezogen.