VdK-Kreisverband Homburg : Ehemaliger Landrat Lindemann kandidiert für VdK-Kreisvorsitz

Clemens Lindemann (Bildmitte) bei seiner offiziellen Veranbschiedung als Landrat des Saarpfalz-Kreises. Er strebt nun den Vorsitz des VdK-Kreisverbandes an. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Der Sozialverband zieht die Neuwahlen bis Jahresende wegen der Corona-Pandamie erstmals in einem schriftlichen Verfahren durch.

Der frühere Landrat des Saarpfalz-Kreises, Clemens Lindemann, strebt den Vorsitz des VdK-Kreisverbandes Saarpfalz an. Er soll Nachfolger von Peter Rothgerber werden. Das Verfahren dahin wird in diesem Jahr etwas anders sein als sonst. Die Corona-Pandemie hat auch zu einer einmaligen Situation beim Sozialverband VdK geführt. Erstmals in der Geschichte des größten Sozialverbands im Land werden die Kreisvorstände und der Landesvorstand in einem schriftlichen Verfahren bis zum Jahresende gewählt, wie es in einer Pressemitteilung des Verbandes heißt.

„Besondere Zeiten erfordern ungewöhnliches Handeln. Gerade als Sozialverband müssen wir in diesen Zeiten handlungsfähig bleiben und die Anliegen unserer Mitglieder offensiv vertreten“, so der Landesvorsitzende Armin Lang in einer Pressemitteilung und ergänzt: „Über allem steht dabei der Schutz der Gesundheit.“ Nach der ursprünglichen Planung wäre beim Landesverbandstag am 22. August satzungsgemäß ein neuer Landesvorstandgewählt worden. Im Vorfeld sollte auf dem Kreisverbandstag am 16. Mai auch der Kreisvorstand neu gewählt werden. Wegen der Corona-Pandemie mussten alle Termine abgesagt werden. „Für uns im Kreisverband Saarpfalz ist es selbstverständlich, dass wir alles dafür tun, um dazu beizutragen, dass die Pandemie weiter eingedämmt wird. Wir

bedauern natürlich, dass wir die bereits geplante Präsenzveranstaltung

nicht durchführen können. Das Wohl und die Gesundheit unserer Mitglieder und unserer Mitbürger hat Vorrang vor verfahrenstechnischen oder vereinsinternen Anliegen“, sagt der amtierende Kreisvorsitzende Peter Rothgerber und ehemalige Pflegedirektor im Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg.