Galgenbergstraße gesperrt : Neuer Staukanal quer durch Illingen

Illingen 5,7 Millionen Euro werden für den Gewässerschutz investiert. Bessere Wasserqualität der Merch.

Die Kanalverlegung wurde zum größten Teil durch eine unterirdische Pressung des Kanals erfolgt. Der neue Stauraumkanal hat ein Volumen von 1 600 Kubikmetern. Die Kanaltrasse, die von der Straße „Am Grüneberg“ bis zur Dorfstraße und weiter bis zur Wiese unterhalb dem Reitplatz verläuft, wurde so gewählt, dass sie einen möglichst großen Abstand zur Merch hat. Die stark verdünnten Abschläge aus dem Staukanal erfolgen über eine unter Wasser zu verlegende Auslaufleitung auf Höhe des Reitplatzes in die Merch.

Aufgrund der Kanalanschlussarbeiten zum neuen Staukanal ist die Galgenbergstraße in einem Teilbereich seit vergangenen Montag für drei Monate geplant. Auch in der Dorfstraße wird es in diesem Zuge in den nächsten drei Monaten zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.